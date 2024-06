Stiri pe aceeasi tema

- Artistul a murit din cauza unui accident la locul de munca. Mai exact, muzicianul a cazut, luni seara, 17 iunie, de la inalțime, dupa ce s-ar fi aplecat peste o balustrada. Evenimentul nefericit s-a consumat la centrala nucleara de la Cernavoda, județul Constanța, unde era angajat in calitate de tehnician.Florin…

- Taylor Wily, fostul luptator de sumo care s-a facut remarcat in serialul "Hawaii Five-0", care se difuzeaza și in Romania, precum și in proiecte precum "Forgetting Sarah Marshall", a murit joi la varsta de 56 de ani. Inca nu a fost dezvaluita cauza decesului.

- Francezul Christophe Deloire a decedat "un urma unui cancer fulminant", a precizat RSF intr-un comunicat.El a exercitat functia de director general al RSF incepand din 2012 si "a transformat asociatia (...) intr-un campion mondial al apararii jurnalismului, vreme de 12 ani", a subliniat organizatia.…

- Reactorul 2 al centralei de la Cernavoda a fost oprit in mod controlat, in seara zilei de 30 aprilie, pentru realizarea unor lucrari de reparatie in partea clasica a Unitatii 2, fara impact pe partea nucleara. ”Nuclearelectrica SA informeaza actionarii si investitorii ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda a…

- Biserica Ortodoxa din Romania este in doliu. A murit Puica Igirosanu, o figura emblematica, cunoscuta in perioada in care in fruntea țarii era Nicolae Ceaușescu. Ce s-a intamplat cu ea dupa Revoluția din decembrie 1989. A murit Puica Igirosanu Cu doar cateva zile inainte de Paște, in Saptamana Mare,…

- Lumea politica din Romania e in doliu! S-a stins din viața, la varsta de 71 de ani, fostul ministru de Interne din guvernul lui Petre Roman. Doru Viorel Ursu a murit in cursul zilei de azi, potrivit anuntului facut de Uniunea Militarilor si Politistilor "Mihai Viteazul" (UMPMV).

- Intr-o zi de 13, lumea teatrului din Romania a intrat in doliu. Actorul Constantin Cojocaru a murit la varsta de 78 de ani. Anunțul a fost facut de reprezentanții Teatrului Odeon, locului caruia i-a dedicat o mare parte a carierei sale. Colegii de breasla ii plang dispariția artistului care spunea ca…

- Florin Bratescu, primul barbat prezentator din TVR și primul director general al Antena 1, a murit.Acesta a avut peste 50 de ani de cariera in televiziune.„Inițial, la TVR, erau doar femei, dar la un moment dat s-au gandit sa bage și voce de barbat, așa ca s-au gandit sa ma trimita la televiziune. Nimeni…