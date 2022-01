Stiri pe aceeasi tema

- 598 de cazuri pozitive de COVID 19! Autoritatile au raportat si 29 decese, dintre care 2 anterioare. La terapie intensiva sunt internati acum 466 de pacienti. In Timiș au fost raportate 29 cazuri noi de imbolnavire. Rata de infectare in judet a ajuns astazi la 0,79 iar in Timisoara la 1,05, in scadere…

- Este doliu in fotbalul romanesc, dupa ce unul dintre marii fotbalisti ai Rapidului, Constantin „Bebe” Nasturescu, a incetat din viata, la varsta de 81 de ani. „Constantin «Bebe» Nasturescu s-a alaturat Galeriei din Ceruri. Campion cu Rapid in 1967, Bebe Nasturescu a jucat peste 300 de meciuri in alb-visiniu.…

- Singurul festival in care sportul și cultura iși dau mana in Timișoara și-a mai consumat un episod in nuanțe alb-violet. Dupa concertul unic al Filarmonicii „Banatul” alaturi de formația Noi din Banat, a venit randul artei stradale de a imbogați povestea centenarului Politehnicii. Ilustratorul urban…

- Pe soseaua ce leaga Timisoara de Orsova, mai exact in Banatul Montan, intre Caransebes si Baile Herculane, s-a produs luni seara un groaznic accident de circulatie. Patru oameni au murit in urma unui impact devastator. Pe DN 6, intre localitațile Cornea și Domașnea, s-a produs un grav accident rutier…

- Claudiu Iordache, una dintre figurile simbol ale Revolutiei Romane din Decembrie 1989 de la Timisoara, s a stins din viata la data de 20 noiembrie, la varsta de 79 de ani.Claudiu Iordache s a stins din viata brusc, pe 20 noiembrie 2021, la varsta de 79 de ani.Cu putin timp inainte, isi sarbatorise ziua…

- Regretatul jucator a marcat de 24 de ori pentru "marinarildquo;. Fotbalul romanesc este iar in doliu, dupa ce s a stins din viata, la numai 53 de ani, Gheorghe Barbu, fost jucator si antrenor, ultima data manager sportiv la echipa Somesul Dej. In cariera sa, Gheorghe Barbu a jucat si la Farul Constanta…

- O tragedie s-a produs, aseara, in Timișoara. Polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați, in jurul orei 21,15, ca intr-un apartament dintr-un bloc de pe strada Dumitru Kiriac din Timișoara a fost gasit decedat un barbat, de 66 de ani, iar fiica lui, in varsta de 38 de ani a fost gasita in stare…

- Un tanar de 21 de ani din Timisoara este cercetat penal dupa ce s-a dus la pacanele cu certificatul COVID eliberat pe numele altei persoane. Politistii l-au prins in momentul in care i-au cerut sa prezinte, pe langa certificat, si buletinul.