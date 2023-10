Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca Dorel Zamfir, fost campion al Romaniei, a incetat din viata. Fostul jucator avea 62 de ani. „Federația Romana de Fotbal regreta dispariția, la 62 de ani, a lui Dorel Zamfir, fost campion al Romaniei. Originar din Vișeu de Sus, Dorel Zamfir a evoluat la FC Constanța,…

- Adrian Harlab, fost jucator și antrenor la FC Brașov, a incetat din viața la varsta de 75 de ani, in urma unei boli grave.Adrian Harlab, fostul fundaș dreapta care a jucat pentru Steagul Roșu Brașov in anii '70, a trecut la cele veșnice. Ulterior carierei sale ca jucator, Harlab a devenit antrenor…

- Fostul fotbalist al lui Dinamo și al Rapidului, Doru Popescu, a incetat din viața la varsta de 74 de ani. Aceasta veste a adus tristețe in randul fanilor echipei Dinamo, deoarece Doru Popescu a fost unul dintre jucatorii emblematici care au contribuit la gloria clubului in perioada sa de activitate.Ionel…

- Ștefan Stan, fost jucator al naționalei Romaniei, a murit la doar 35 de ani, informeaza Federația Romana de Rugby. Stan a fost diagnosticat cu paraplegie in 2019, dupa ce a suferit leziuni grave ale coloanei in urma unui grav accident grav de motocicleta.

- Ștefan Stan, fost internațional roman de rugby, a murit azi-noapte, din cauza unor complicații la coloana vertebrala. El avea doar 35 de ani, iar pe 31 august 2019 a fost victima unui accident de motocicleta. S-a ales cu afecțiuni grave la coloana vertebrala, motiv pentru care a fost operat de urgența.…

- Informația momentului in sport! Florin Bejinariu, ultimul antrenor al echipei de fotbal Pandurii Tg. Jiu, s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. Evenimentul a suvernit ca urmare a unei afecțiuni medicale, ce nu a putut fi tratata potrivit așteptarilor. Ce știm pana la momentul redactarii acestui…

- In debutul acestui an, tehnicianul fusese numit pe banca celor de la Viitorul Pandurii Targu Jiu 2.Doliu in fotbalul romanesc!Moartea lui Florin Bejinaru a fost comunicata in mediul online.„Azi a incetat sa mai bata inima celui care a fost sot si tata, Bejinaru Florin Constantin dupa o grea si lunga…

- Luis Suarez Miramontes, fostul mare jucator al Barcelonei, unul dintre fotbaliștii legendari din istoria Spaniei, caștigator al „Balonului de Aur” in 1960, a incetat din viața duminica, 9 iulie, la varsta de 88 de ani. Luis Suarez Miramontes a evoluat pentru Barcelona intre 1955 și 1961, fiind unul…