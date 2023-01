Doliu în fotbalul românesc. O legendă a unui mare club a murit: „Vei apăra penalty-uri executate de Pele în Ceruri” Doliu in fotbalul romanesc. O legenda a unui mare club a murit: „Vei apara penalty-uri executate de Pele in Ceruri”. Același club a mai pierdut de curand doua din legendele sale. Parca este un blestem. Doliu in fotbalul din Romania. A murit o legenda a unui mare club Este doliu in fotbalul din Romania dupa […] The post Doliu in fotbalul romanesc. O legenda a unui mare club a murit: „Vei apara penalty-uri executate de Pele in Ceruri” appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doliu uriaș in filmul romanesc! Marele actor Mitica Popescu a murit, au anunțat, marți, 3 ianuarie, sursele Romania TV. Informația ar fi fost confirmata, potrivit unor voci, și de catre reprezentanți ai Spitalului Elias din Capitala, unde artistul a fost internat prezentand mai multe complicații cardiace.…

- Doliu uriaș in Romania la inceput de an! Academicianul Dumitru Radu Popescu, un prozator de renume din țara noastra, s-a stins din viața in dimineața zilei de luni, 2 ianuarie 2023, la ora 04:30. Anunțul a fost facut, pe una dintre rețelele sociale, de catre cunoscutul scriitor Radu Feldman Alexandru.…

- Este doliu in rugby-ul romanesc, dupa ce fostul mare international Mihai Nicolescu a incetat din viata, la varsta de 79 de ani, informeaza Consiliul de conducere al Asociatiei Internationalilor de Rugby din Romania. Mihai Nicolescu s-a nascut la 9 noiembrie 1943, la Margineanca, langa Ploiesti. In 1954,…

- Doliu uriaș in teatrul romanesc, dupa ce un actor și regizor apreciat a parasit aceasta lume. Constantin Codrescu a murit, duminica, la varsta de 91 de ani, lasand o mare durere in randul familiei, colegilor și celor care l-au iubit. Anunțul morții sale a fost facut de fiica sa, iar prietenul sau de-o…

- FCSB s-a facut din nou de ras in cupele europene. Echipa lui Mihai Pintilii a pierdut cu 3-0 duelul cu West Ham United, de pe teren propriu, in condițiile in care David Moyes a folosit mulți jucatori foarte tineri. Formația din Romania a stabilit un record negativ in acest an. Este cea mai slaba din…

- Este doliu in hocheiul romanesc, dupa ce unul dintre cei mai mari antrenori de la noi din tara, Stefan Ionescu, a incetat din viata. Stefan Ionescu a pregatit echipa naționala a Romaniei din postura de antrenor principal. Sub conducerea sa, Romania a participat la doua ediții ale Jocurilor Olimpice…

- Sportul romanesc imbraca din nou straie cernite. Fostul mare baschetbalist Gheorghe Novac a incetat din viata la varsta de 77 de ani, marți seara. Vestea trista a fost anunțata pe pagina de Facebook a Federației Romane de Baschet. A murit fostul jucator de baschet Gheorghe Novac O noua tragedie a lovit…

- Este doliu in lumea fotbalului romanesc, dupa dispariția unui sportiv ce a scris istorie pentru echipa sa. La doar 61 de ani, s-a stins din viața unul dintre jucatorii de legenda ai „echipei de vis” din anii ’80. Anunțul trist a fost facut public chiar de reprezentanții clubului sportiv pentru care…