- Lorenzo Sanz, omul care a condus-o pe Real Madrid in perioada 1995-2000, a murit la 76 de ani din cauza coronavirusului. Lorenzo Sanz a fost internat marți, 17 martie, dupa ce unul dintre fiii sai a observat temperatura ridicata, unul dintre simptomele COVID-19. Situația lui s-a inrautațit de la o zi…

- Clubul spaniol de fotbal Espanyol Barcelona a anuntat ca sase componenti ai primei echipe au fost depistati pozitiv la noul coronavirus, in urma testelor efectuate in ultimele ore. Formația din Barcelona nu a dezvaluit numele celor afectati, insa a precizat ca toti au simptome usoare si urmeaza recomandarile…

- Lorenzo Sanz, 76 de ani, cel care a condus Real in perioada 1995-2000, este la terapie intensiva, a anunțat presa spaniola, anunțand ca starea sa este grava, dupa ce a suferit complicații din cauza coronavirusului. CORONAVIRUS / Espanyol are 6 jucatori și antrenori atinși de COVID-19 Un fost președinte…

- ​În fotbal au fost confirmate marți seara alte cazuri de infectare cu COVID-19, șase provenind de la echipa spaniola Espanyol Barcelona (locul 20 - ultimul în LaLiga), iar unul de la gruparea italiana Hellas Verona (locul 8 în Serie A)."În aceasta dupa-amiaza, a…

- Fostul presedinte al clubului Real Madrid, Lorenzo Sanz, este internat la terapie intensiva si se afla în stare grava. Potrivit publicatiei spaniole Marca, fostul oficial este infectat cu coronavirus, potrivit Mediafax. Lorenzo Sanz a facut febra în urma cu câteva zile si a fost…

- Un club spaniol de amatori, Atletico Portada Alta, a anuntat luni decesul antrenorului echipei de copii, Francisco Garcia, la doar 21 de ani, dupa ce a contractat coronavirusul, scrie ziarul Marca, citat de Agerpres . Jose Bueno, presedintele clubului, a informat ca tehnicianul s-a stins din viata duminica…

- Iker Casillas, portarul clubului portughez FC Porto, va candida pentru postul de presedinte al Federatiei Spaniole de Fotbal. Potrivit presei internationale, acesta ar fi informat Consiliul Superior al Sportului de intentia sa.

- Ferran Soriano, directorul executiv al clubului Manchester City, a dat asigurari ca Pep Guardiola nu va pleca de la campioana Angliei pana in 2021, an in care ințelegerea sa actuala va expira."Pep a spus de multe ori ca are un contract care acopera sezonul acesta, dar și pe urmaorul, deci…