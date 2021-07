Stiri pe aceeasi tema

- Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” si „Boogie Nights” si tatal actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la varsta de 85 de ani, potrivit news.ro. Downey Jr. a publicat pe Instagram un mesaj in care a spus: „Noaptea trecuta, tata a murit…

- Jurnalistul și scriitorul Raico Cornea a murit miercuri seara. A lucrat in Televiziunea Romana, unde a facut sute de reportaje și filme documentare. A fost corespondent de razboi al TVR in fosta Iugoslavie, realizator și producator de emisiuni la TVR Timișoara. Raico Cornea ar fi implinit luna aceasta…

- Dilip Kumar a murit la varsta de 98 de ani. El este considerat cel mai mare actor din India și a facut parte din generația de aur a cinematografiei de la Bollywood.Salman Khan a marturisit ca Dilip Kumar a fost idolul sau și a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare.„Cel mai bun…

- Richard Donner a murit la varsta de 91 de ani. Donner s-a nascut Richard Donald Schwartzberg, pe 24 aprilie 1930, in Bronx, New York. Spera sa devina actor, dar a facut cariera in lumea regiei, incepand cu reclame si emisiuni TV, noteaza mediafax. Legendarul director de film, care a creat,…

- Lumea fotbalului romanesc este in doliu. Gheorghe Staicu, fost jucator și antrenor, a murit la varsta de 85 de ani. „Gheorghe Staicu a decedat la finalul saptamanii, la varsta de 85 de ani. Fostul fundaș a fost jucator la Steaua București, intre anii 1957 si 1963, și antrenorul naționalei feminine,…

- Baroul Avocaților din Maramureș este in doliu. Prodecanul (fost decan) al Baroului de Avocați din județ, avocatul Ioan Blajan, s-a stins din viața la doar 61 de ani, fiind rapus de o boala necruațatoare. Ioan Blajan a fost unul din cei mai cunoscuți avocați din Maramureș. Dragoș HOJDA The post DOLIU…

- Actrita Romy Walthall, cunoscuta pentru rolurile din „Face/Off” si „The House of Usher”, a murit din cauza unui infarct la varsta de 57 de ani, a confirmat fiul ei pentru Variety, conform news.ro Walthall a murit pe 19 mai, la Los Angeles, a spus actorul si regizorul Morgan Krantz. Nascuta…

- Doliu in lumea artistica romaneasca: Ion Dichiseanu a murit la varsta de 87 de ani Actorul Ion Dichiseanu a murit, la varsta de 87 de ani, in dupa amiaza de joi, 20 mai, la Spitalul Floreasca, unde era internat de cateva luni. Ion Dichiseanu a ajuns in spital din cauza unei infecții cu o bacterie care…