Doliu in footbalul mondial: A murit Radomir Antici, fost antrenor al lui Gica Hagi la Real Madrid

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul antrenor sarb Radomir Antic a murit, astazi, la varsta de 71 de ani. Anunțul afost facut de catre clubul Atletico Madrid, echipa pe care a antrenat-o timp de 5 ani, intre 1995 și 2000. „Odata cu pierderea lui Radomir, am pierdut o bucata din inima clubului“, a spus președintele celor de la…

- Radomir Antic a murit. Nascut in Zitiste (Serbia), in 1948, Antic a evoluat ca fotbalist la echipe precum Partizan, Fenerbahce, Zaragoza sau Luton. Ca antrenor, el a pregatit Real Madrid, Atletico de Madrid si Barcelona, dar a fost si selectioner al Serbiei. In sezonul 1995/1996, el a reusit…

- Sarbul Radomir Antic, fost antrenor la Real Madrid, Atletico si FC Barcelona, a murit la 71 de ani, dupa o lunga lupta cu boala, a anuntat clubul Atletico.Nascut in Zitiste (Serbia), in 1948, Antic a evoluat ca fotbalist la echipe precum Partizan, Fenerbahce, Zaragoza sau Luton, scrie news.ro.…

- Campionul mondial francez Antoine Griezmann, atacantul echipei FC Barcelona, a recunoscut ca „fotbalul ii lipseste enorm” in aceasta perioada in care sportul mondial a fost obligat sa ia o pauza din cauza pandemiei de coronavirus „Izolarea decurge bine. Fotbalul imi lipseste enorm, insa nu putem face…

- Campionul mondial francez Antoine Griezmann, atacantul echipei FC Barcelona, a recunoscut ca ''fotbalul ii lipseste enorm'' in aceasta perioada in care sportul mondial a fost obligat sa ia o pauza din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. "Izolarea decurge bine. Fotbalul imi…

- Fostul presedinte al lui Real Madrid, Lorenzo Sanz, in varsta de 76 de ani, a decedat dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Anuntul a fost facut de fiul sau, pe Twitter, potrivit As. Sanz a fost internat...

- Teama de coronavirus a pus stapanire pe fotbalul din Spania. Guvernul iberic a decis ca doua etape din „La Liga” si din „Secunda” sa se dispute fara spectatori. Real Madrid este cea mai afectata echipa. Cluburile spanioleau fost informate ca etapele a 28-a si a 29-a din „La Liga”, respectiv a 32-asi…

- Cel putin opt membri ai unei echipe de divizia a 2-a din Guineea, inclusiv jucatori si membri ai staff-ului acestui club apartinand fostului international Pascal Feindouno, au murit joi intr-un accident in care a fost implicat microbuzul in care se aflau, scrie AFP.Conform sursei, pe o sosea…