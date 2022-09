Doliu in familia unui fost candidat la prezidentiale. Noaptea trecuta a murit mama mea...

Stiri pe aceeasi tema

- Mama fostului deputat Theodor Paleologu s-a stins din viața luni noapte. Tragicul anunț a fost facut public chiar de catre acesta pe rețelele de socializare.Theodor Paleologu a fost desemnat de catre Partidul Mișcarea Populara (PMP) drept candidat pentru Alegerile Prezidențiale din 2019 și a obținut…

- Doliu in familia președintelui PSD Marcel Ciolacu. Mama acestuia s-a stins din viața in aceasta dimineața, la spital, unde se afla internata de mai multe zile. Pe data de 12 septembrie mama liderului PSD ar fi implinit varsta de 85 de ani. Deputatul social-democrat Mihai Fifor a facut public in aceasta…

- Cadavrele a doi copii au fost gasite in valize caștigate de o familie din Noua Zeelanda la o licitație intr-un depozit. Familia a fost șocata sa vada ce se ascundea in interior. Polițiștii au demarat o ancheta pentru a afla misterul celor doua cadavre.

- Actrița americana Anne Heche, care a jucat in filme precum Donnie Brasco, Catfight și remake-ul Psycho, nu și-a mai revenit dupa ce a fost grav ranita intr-un accident de mașina pe 5 august. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Prof. dr. Cornel Carp, colonel in rezerva, trece prin momente grele. Tatal sau adoptiv, Vasile Machiș, a murit la varsta de 87 de ani, dupa o suferința de mai bine de un an, provocata de un cancer la stomac. Inmormantarea a avut loc, astazi, in comuna natala, Bogdanești, din județul Bacau. Citește și:…

- Actorul Claudiu Pop, zis și Akebono, s-a stins din viața in data de 31 iulie 2022. Familia a anunțat decesul acestuia prin intermediul rețelelor de socializare, insa cauzele morții lui nu au fost inca dezvaluite. Actorul reușise sa slabeasca 80 de kilograme in doar un an, dand dovada de foarte multa…

- Este doliu in lumea filmului și a cinematografiei! Un cunoscut actor a incetat din viața, chiar pe masa de operații, la varsta de 74 de ani, astfel ca medicii nu au mai putut face nimic pentru el și au constatat decesul. Vestea a cutremurat pe toata lumea! Iata despre cine este vorba, de fapt!

- Actorul Tony Sirico, cunoscut pentru rolul lui Paulie Gualtieri din serialul „Clanul Soprano”, a murit la varsta de 79 de ani. Actorul, care a aparut in toate cele șase sezoane din „Clanul Soprano” alaturi de James Gandolfini, a murit vineri dimineața. Actorul Tony Sirico suferea de demența Managerul…