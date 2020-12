Stiri pe aceeasi tema

- Iubita pușcariașului de drept comun Liviu Dragnea – am numit-o pe juna Irina Tanase – a intrat in direct la Antena 3, marți seara, și s-a vaicarit ca așa zisul stat paralel ”ii pune viața in pericol lui Liviu”, care ar fi abuzat pe banda rulanta in spitalul-penitanciar Jilava, unde asimptomaticul are…

- Octavian Andronic, jurnalist și caricaturist de o inegalabila valoare, a trecut in neființa. Familia, prietenii, cei apropiați și toți colaboratorii ce au avut onoarea sa lucreze alaturi de ANDO de-a lungul deceniilor ii vor simți de-acum inainte lipsa! Octavian Andronic avea o stransa legatura cu Argeșul,…

- Actrița Draga Olteanu Matei a fost adusa in acesta seara la Iași prin transfer pe fondul unei hemoragii digestive importante. Pacienta a fost internata la Spitalul Clinic „Sf. Spiridon” unde a primit ingrijiri medicale de urgența. Medicii spun ca starea ei de sanatate este una stabila și ca este internata…

- REGRETE ETERNE… Familia primarului de la Bacești, Horațiu Caraușu, este greu incercata. Mama acestuia a trecut la cele veșnice. La 81 de ani, fosta asistenta de farmacie de la Bacești, Georgeta Caraușu, s-a stins intr-un spital privat din Iași. Aceasta avea o suferința cronica și la primele ore ale…

- Astazi, doamna senator Eleonora Carmen Harau implinește 60 de ani. Cu acest prilej, intr-un gand bun al tuturor, dorim sa-i transmitem urarile noastre de ani mulți și buni inainte, sanatate, spor in toate și implinire alaturi de cei dragi. La mulți ani! Colectivul de redacție…

- Elevii de la Școala Gimnaziala ”Nicolae Iorga”, Sibiu din clasa Pregatitoare D impreuna cu doamna invațatoare Dinu Alexandra și doamna profesor logoped școlar Marian Gabriela au desfașurat o activitate dedicata Zilei Internaționale a Balbaielii.

- Scenariile de desfașurare a activitații școlare in unitațile de invațamant din județul Hunedoara au fost adoptate astazi prin Hotararea nr. 35 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Potrivit hotararii, in 10 unitați școlare hunedorene, unele clase iși vor desfașura cursurile conform…

- Colectivul OPTIMED Buzau anunța cu adanca tristețe plecarea la cele sfinte a celei care a fost DR. RODICA CRAIU, medic oftalmolog excepțional, om minunat și colega extraordinara, pe care toți cei care am cunoscut-o am iubit-o și apreciat-o. Nu-i vom uita niciodata zambetul cald, vorba blanda, demnitatea,…