Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea manelelor, asta dupa ce un artist a stins din viața dupa o lupta cu cancerul. Familia, dar și apropiații sunt șocați de vestea morții, iar pe rețelele de socializare au transmis numeroase mesaje. Iata despre cine este vorba!

- Doliu la Administrația Naționala de Meteorologie! Celebrul meteorolog Dumitru Balta s-a stins din viața la varsta de 76 de ani dupa ce, in urma cu cateva zile, suferise un atac cerebral. Barbatul a fost gasit inconștient in propria locuința de catre o prietena care a mers sa-l viziteze.

- Mircea Dragan a murit la 77 de ani. Compozitorul și liderul formațiilor Sideral, Mondial și Romanticii, cantarețul Mircea Dragan s-a stins din viața chiar cu patru zile inainte de a implini 78 de ani.

- Lumea muzicii din Romania e in doliu! Un nume mare s-a stins din viața la varsta de 78 de ani. Legendarul muzician a colaborat cu artiști mari ai Romaniei și el a fost cel care i-a produs primul album al lui Ștefan Banica Jr.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov este in doliu dupa trecerea in nefiinta a unui salvator la doar 32 de ani. "Am primit cu tristete vestea ca inca un salvator din familia ISU B IF, plutonier adjutant Murdeala Bogdan Petre, in varsta de 32 ani, sef garda interventie stingere la…

- Momente grele pentru Nicolae Ciuca! Familia premierului e in doliu dupa ce tatal acestuia s-a stins din viața. Potrivit stiripesurse.ro, barbatul s-a stins din viața astazi, 12 aprilie, iar ședința de guvern care era programata pentru ora 14.00 se amana, potrivit unor surse guvernamentale.

- Doliu in lumea sportului din Romania. Un celebru antrenor s-a stins din viața la varsta de 47 de ani, in timpul meciului. Tristul anunț a fost facut pe pagina de Facebook a Federației Romane de Baschet.

- DJ-ul legendar și starul trupei ”Top Buzz” Jason Kaye s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. Cauza morții nu a fost dezvaluita.Omagii pentru legenda rave-ului din Marea Britanie s-au revarsat pe rețelele de socializare dupa vestea trista a morții sale tragice. Fii la curent cu cele mai…