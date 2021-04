Stiri pe aceeasi tema

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a incetat din viata, la varsta de 99 de ani, a anuntat vineri Palatul Buckingham, transmite Reuters. "Cu profunda tristete Majestatea Sa Regina anunta decesul iubitului Sau sot, Alteta Sa Regala Printul Philip, Duce de Edinburgh",…

- Printul Philip, sotul in varsta de 99 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost transferat din nou intr-un spital privat dupa ce a suportat cu succes o interventie chirurgicala realizata pentru a trata o afectiune cardiaca, a anuntat vineri biroul de presa de la Palatul Buckingham,…

- Printul Philip, sotul in varsta de 99 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost spitalizat intr-o clinica din Londra marti seara, ca masura de precautie, din cauza unei afectiuni care nu este asociata cu maladia COVID-19, a anuntat miercuri Palatul Buckingham intr-un comunicat,…

- Printesa Eugenie a nascut, marti, un baietel, la spitalul Portland. Sotul ei, Jack Brooksbank, a fost prezent, a anuntat familia regala pe Facebook, noteaza news.ro. Bebelusul a cantarit la nastere 3,6 kilograme. Regina, ducele de Edinburgh, ducele de York, Sarah, ducesa de York, si…