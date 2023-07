Un actor american de comedie, foarte cunoscut inclusiv in randul romanilor, s-a stins din viața duminica, 30 iulie. Anunțul a fost facut public luni, 31 iulie, pe pagina de Facebook a celebritații. Barbatul era in varsta de 70 de ani. In urma cu mai mult timp, a fost diagnosticat cu cancer. Foto Actorul Paul Reubens […] The post Doliu in cinematografie. Un actor foarte cunoscut s-a stins la 70 de ani: „Va trai mereu in inimile noastre” appeared first on Playtech Știri .