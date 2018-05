Stiri pe aceeasi tema

- Inca o tragedie. Doliu in Romania! Este știrea trista a zilei. S-a petrecut cu puțin timp in urma.S-a mai stins din viata un mare om de film… Dumnezeu sa-l odihneasca! Lucian Pintilie a incetat din viața, miercuri, la varsta de 84 de ani. Regizorul era internat in stare grava in spital de ceva vreme.…

- Regizorul britanic Michael Anderson, cunoscut in primul rand pentru filmul sau „Around the World in 80 Days”, a murit la varsta de 98 de ani. Anderson, care este nascut la Londra, a murit miercuri in Vancouver, a declarat o purtatoare de cuvant a familiei sale pentru Hollywood Reporter, preluata de…

- Un cunoscut medic pediatru de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta s a stins din viata. Este vorba despre dr. Anca Miu, iar trista veste a fost data pe Facebook. "Odihna vesnica Condoleante familiei MIU si REGRETE eterne pentru plecarea grabita......... La cele vesnice ....medic pediatru…

- Un cunoscut actor, care a jucat in filmul Austin Powers, a incetat din viața la varsta de 49 de ani. Vesta a fost data de apropiații actorului, care au facut anunțul pe pagina lui de socializare.

- Realizatorul japonez de filme de animatie "anime" Isao Takahata, cofondator al studioului de animatie Ghibli si cunoscut in special pentru pelicula "The Grave of the Fireflies", a murit la varsta de 82 de ani, au confirmat vineri reprezentanti ai studioului, citati de AFP si DPA.

- Este doliu in lumea medicala din Constanta. Medicul ginecolog si obstretician Stelian Parvu s a stins din viata.Acesta profesa si in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Medicul este coleg de generatie cu dr. Victorian Pastila, decedat in luna august 2016. ...

- Jurnalistul Sorin Avram s a stins din viata. Vestea a fost confirmata pe Facebook de fratele geaman al acestuia, jurnalistul Liviu Avram. Prieteni, din pacate e adevarat: geamanul meu, Sorin Avram, s a stins. Dumnezeu sa l aiba in paza este mesajul transmis de jurnalistul Liviu Avram pe contul sau de…

- Doliu in lumea de la Hollywood dupa ce o veste cumplita a indoliat intreaga cinematografie! O celebra actrița s-a stins din viața la varsta de 97 de ani. Nanette Fabray a jucat in numeroase filme, dar cel mai mult a facut furori alaturi de Fred Astaire!