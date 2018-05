Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul si scenaristul italian Ermanno Olmi, cunoscut pentru filme ca 'La leggenda del santo bevitore' (1988), a murit luni la 86 de ani in municipiul Asiago, din regiunea Veneto (nordul Italiei), relateaza EFE.

- Regizorul britanic Michael Anderson, cunoscut in primul rand pentru filmul sau „Around the World in 80 Days”, a murit la varsta de 98 de ani. Anderson, care este nascut la Londra, a murit miercuri in Vancouver, a declarat o purtatoare de cuvant a familiei sale pentru Hollywood Reporter, preluata de…

- Cascadorul Adrian Pavlovschi a murit! In urma cu cateva saptamani,Adrian Pavlovschi a fost supus unei intervenții chirurgicale, pentru un anevrism cerebral, dar a fost operat și pentru extirparea unui plaman. La inceputul lunii martie, Adrian Pavlovschi a fost externat. Decesul acestuia a survenit…

- Regizorul de origine ceha, Milos Forman, a decedat la varsta de 86 de ani, a indicat sambata presa ceha, citata de AFP. "A murit in pace, inconjurat de familie si de cei dragi", a declarat sotia...

- Scenaristul si producatorul de televiziune american Steven Bochco, autorul unor serii cult precum ''NYPD Blue'', ''Hill Street Blues'' sau ''LA Law'', a decedat la varsta de 74 de ani, in urma unei indelungi suferinte cauzata de leucemie, a anuntat asistentul sau personal, Phillip Arnold, citat luni…

- Regizorul britanic Lewis Gilbert, a carui filmografie bogata include si trei pelicule din seria James Bond, a decedat la varsta de 97 de ani.''Am aflat cu mare tristete ca ne-a parasit prietenul nostru drag, Lewis Gilbert'', au scris producatorii Michael G.