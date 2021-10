Stiri pe aceeasi tema

- Emanuil Rus fusese externat, in urma testelor negative, dar plamanii i-au fost atat de sever afectați de boala, incat a fost din nou internat. Parintele arhimandrit, ucenic al lui Nicolae Steinhardt, l-a ajutat pe marele scriitor ascunzandu-i un exemplar dactilografiat din "Jurnalul fericirii" la Manastirea…

- ”Cu durere in suflet, dar și cu multa nadejde in mila si mangaierea care vin de la Dumnezeu, aducem la cunoștința slujitorilor sfintelor altare, a viețuitorilor din manastiri și a tuturor credincioșilor, ca Preacuviosul Parinte Arhim. Emanuil Rus, starețul Manastirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”…

- Biserica Ortodoxa Romana este in doliu.Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului anunta trecerea in nefiinta a Preasfintitul Parinte Vasile, Episcop Emerit si fost Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului in perioada 1998 2019.Acesta s a stins din viata astazi, la ora 11.30.…

- Preasfințitul Parinte Vasile Someșanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a decedat vineri, 8 octombrie. Informația vine chiar din partea Mitropoliei Clujului. ”A vazut lumina zilei la 30 decembrie 1948, in orașul Cluj, din parinții Constantin si Rozalia Flueraș, muncitori,…

- Petrica Moise, unul dintre cei mai indragiti interpreti si compozitori banateni de muzica populara, a murit sambata. Renumitul cantareț de muzica populara, in varsta de 74 de ani, era internat in stare...

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților este din nou in doliu, dupa ce coordonatorul cabinetului IPS Calinic, parintele David Oprea, a murit in urma complicațiilor suferite din cauza Covid-19 la numai 47 de ani. Protosinghelul David Oprea s-a infectat cu SARS-COV-2 și nu a mai putut fi salvat.…

- Veste trista in lumea muzicii de petrecere. Petrica Cercel este internat in stare grava, in urma infectarii cu virusul SARS-CoV-2, potrivit stirileprotv.ro. Petrica Cercel ar mai avea și alte probleme de sanatate, iar infectarea cu noul virus l-ar fi adus intr-o stare grava, de aceea a avut…

- Federația Romana de Fotbal anunța luni, 16 august, decesul celui care a fost timp de doua decenii bucatarul echipei naționale de fotbal a Romaniei. Yalcin Cadir a fost bucatarul echipei naționale a ...