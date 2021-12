Stiri pe aceeasi tema

- Fotografa de origine elvetiana, Sabine Weiss, ultimul discipol al scolii umaniste, a murit marti, la Paris, la varsta de 97 de ani, au anuntat miercuri familia si echipa sa intr-un comunicat. Nascuta in Elvetia in 1924 si stabilita in Franta, Sabine Weiss, locuia la Paris unde si-a instalat…

- Dr. Tamara Ionescu, un reputat medic veterinar, s-a stins din viața dupa ce a s-a luptat, pentru o perioada lunga de timp, cu o boala incurabila. Medicul veterinar Radu Ionescu, soțul acesteia, a facut tragicul anunț.„Doctorița Tamara Ionescu era apreciata de cei care ii calcau pragul cabinetului ca…

- Tragicul anunț a fost facut chiar de catre Andreea Marian pe o rețea de socializare.Andrei Thutan, un tanar regizor talentat in varsta de 34 de ani a murit in urma unui accident.Vedeta de televiziune a transmis condoleanțe in mediul online și totodata a dorit sa ii aduca un ultim omagiu, acestuia așa…

- Vicente Fernandez, numit și „regele” cantecului popular si starul orchestrelor de mariachi, s-a stins din viața.Intreg Mexicul este in doliu. Acesta a murit in cursul zilei de duminica, chiar in ziua in care a avut loc pelerinajul la Sfanta Fecioara din Guadalupe, ocrotitoarea tarii, potrivit AFP.Tragicul…

- Este doliu in lumea muzicii populare. O interpreta cunoscuta și indragita a murit in urma cu puțin timp. Artista a lasat in urma multa durere și numeroase cantece care vor fi cu siguranța in continuare asculatate.

- Doliu la Hollywood. Actrița dintr-un serial celebru a murit la varsta de 62 de ani. Vestea morții ei a fost adusa de sora sa, prin intermediul Twitter. Actrița suferea de o afecțiune rara. A murit actrița din serialul „General Hospital” Actrița Laura Lynn „Bergen” Williams, cunoscuta pentru rolul lui…

- Marillia Mendonsa avea doar 26 de ani și era celebra in Brazilia, dar și pe scena internaționala. Ea calatorea cu un avion de mici dimensiuni in statul Minas Gerais pentru spectacole pe care ar fi trebuit sa le susțina in acest weekend.Chiar inainte de a muri, artista a postat pe rețelele de socializare…

- O noua tragedie s-a abatut asupra familiei greu incercate ale mezzosopranei Maria Maria Macsim Nicoara. Tatal celebrei cantarețe a murit la mai puțin de un an de la decesul acesteia. Tatal mezzosopranei Maria Macsim Nicoara a murit Noua tragedie in familia mezzosopranei Maria Macsim Nicoara. Tatal artistei…