- General-maior in retragere, VICTOR MARCU, fost prim adjunct al directorului Serviciului Roman de Informații (1992- 1995) a incetat fulgerator din viața in noaptea de 18/19 decembrie 2023. Nascut la 28 iunie 1943 in Moroieni-Dambovița din parinți țarani, a cunoscut de mic copil viața grea și cu…

- Lumea muzicii internaționale, in doliu! Un cunoscut solist și compozitor s-a stins din viața la varsta de 65 de ani, dupa o perioada lunga in care s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut chiar de soția artistului.

- Lumea muzicii populare e in doliu! Un cunoscut artist din Gorj s-a stins din viața la doar 41 de ani. Cantarețul avea doua fete. Una dintre ele a transmis un mesaj emoționant prin intermediul rețelelor de socializare, la scurt timp dupa ce tatal ei a trecut in neființa.

- Lumea filmului este in doliu! Un actor indragit și cunoscut s-a stins din viața la varsta de 35 de ani. El a dus o lupta grea cu cancerul la creier de ani de zile. Familia este devastata de durere. Anunțul trist a fost facut printr-o postare pe Instagram.

- Sunt, din nou, momente cumplite la Hollywood! Dupa ce sambata, Matthew Perry, actorul care a jucat rolul lui Chandler in serialul ”Friends” s-a stins din viața la varsta de 54 de ani, acum un alt deces intristeaza lumea cinematografiei.

- Doliu in Armata Romana: a murit cel mai longeviv veteran de razboi; avea 108 ani și a participat la luptele de la Cotul DonuluiGeneralului de Brigada in Retragere, profesorul Constantin I. Nastase, a incetat din viața la varsta de 108 ani.„O pagina impresionanta de istorie s-a inchis odata cu trecerea…

- Natașa Raab a murit. Doliu in lumea teatrului romanesc, „Coana Chiva” s-a stins din viața la 70 de ani dupa o lupta cu o boala grava. Publicul a cunoscut-o prin intermediul reclamelor la un cunoscut brand de lactate și a rams in memoria telespectatorilor cu replica "Prea bun, prea ca la țara".

- Fanii celebrului serial american ”NCSIS” sunt in doliu, dupa anunțul decesului unuia din actorii importanți din serie, și anume David McCallum. Celebrul actor din NCIS si The Man from U.N.C.L.E. a murit la 90 de ani. David McCallum, starul din ‘NCIS’, a murit la 90 de ani David McCallum, cunoscut mai…