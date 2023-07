Doliu imens in sport! A murit un mare international englez

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a fost externat luni, inainte de primul vot de ratificare al reformei judiciare planificate de guvernul sau, informeaza Reuters, transmite Rador.Un martor a declarat pentru Reuters ca a vazut convoiul lui Netanyahu parasind Centrul medical Sheba de langa…

- Administratia Vladimir Putin a amenintat, luni, ca Rusia va avea riposte militare dure dupa atacurile "teroriste" comise de grupuri ucrainene in Moscova si Crimeea, Moscova denuntand sprijinul oferit de Occident Kievului, noteaza Mediafax."Noi consideram aceste evenimente va fiind metode teroriste…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat oficialul rus intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, o revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei. Acesta a subliniat ca in prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens.Versinin…

- Președintele rus Vladimir Putin a calificat luni, 17 iulie, drept "atac terorist" lovitura ucraineana asupra podului Kerci. Podul-cheie leaga peninsula anexata Crimeea de partea continentala a Rusiei și servește ca linie de aprovizionare vitala pentru efortul de razboi al Moscovei in Ucraina, scrie…

- „Acesta este un semn clar de activitate terorista", a spus liderul de la Kremlin. Scopul atacului cu drone asupra Moscovei este de a "provoca o reactie din partea Rusiei", a explicat Putin.Alte amenintari puse la cale de regimul de la Kiev includ "incercari de a intrerupe activitatea la centrala nucleara…

- Occidentul a introdus anul trecut o serie de sanctiuni impotriva Rusiei si a companiilor de stat, din cauza actiunilor militare ale Moscovei in Ucraina. Exporturile de gaze ale Gazprom, o sursa cheie de venituri, nu au fost sanctionate direct, dar volumele exporturilor aproape s-au injumatatit anul…

- Conform Agerpres, Statele Unite ale Americii au transferat Ucrainei pentru prima data, bani confiscați de la un oligarh rus, urmand ca alte sume provenind din surse similare sa fie acordate guvernului de la Kiev, a anunțat procurorul general al SUA, Merrick Garland. Acesta a autorizat in luna februarie…