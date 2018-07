Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Micolov s-a nascut in iulie 1950, la Suceava. Era cunoscut publicului mai ales pentru slagarul "Dragoste la prima vedere". In ultimii ani din viata, artistul era grav bolnavi si fusese parasit de familie.

- Ilie Micolov a murit. Autorul uneia dintre cele mai cele mai ascultate melodii romanești dintotdeuna - Dragoste la prima vedere - a incetat din viata la varsta de 69 de ani, in apartamentul sau din Bucuresti, anunta Romania TV. In ultima vreme, Ilie Micolov se confrunta cu mari probleme…

- Actrita Marina Procopie, cunoscuta pentru rolul din „Adela”, a murit. Anunțul a fost facut de catre Grupul de Acțiune pentru Monarhie și Democrație. Actrița Marina Procopie a pierdut...

- Muzica populara romaneasca este din nou in doliu. Cantareata Natalia Gliga a incetat din viata, miercuri, la varsta de 77 de ani. Anunțul a fost facut de Benone Sinulescu, care a precizat ca artista a suferit o comotie cerebrala. Soțul cantareței este cel care a gasit-o, fara suflare, in dormitor. „Era…

- Cunoscutul cantautor Alexandru Jula a murit in noaptea de sambata spre duminica la varsta de 83 de ani, dupa ce luni a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Galati in urma unui accident vascular cerebral, transmite Agerpres. Potrivit unor surse medicale, artistul a decedat in noaptea de sambata…

- Aseara, cunoscutul cantaret de muzica usoara, Alexandru Jula, a incetat din viata, duapa ce luni fusese dus la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Artistul a fost preluat de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta SJA Galati, din fata blocului.Alexandru…

- Doliu in muzica populara romaneasca. O indragita cantareata de a fost gasita moarta.foto Cantareața de muzica populara, Ileana Constantinescu, s-a stins din viața la 88 de ani. Artista era confidenta lui Ion Dolanescu și prietena buna cu intreaga familie a artistului, iar astazi a fost gasita moarta,…

- În noaptea de 30 aprilie/1 mai s-a stins din viața Constantin Olteanu, general- colonel (r), fost Ministru al Apararii Naționale și Primar general al Capitalei, potrivit jurnalul.ro.