Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internaționala a Femeii, ziua de 8 Martie, a venit cu o veste trista pentru intreaga lume a muzicii romanești. Din nefericire, una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țara s-a stins din viața. Boala nemiloasa cu care fusese diagnosticata acum ceva timp se pare ca a invins. Iata despre…

- In urma cu 14 ani, pe 6 octombrie 2008, Premiul Nobel pentru Medicina era acordat profesorilor Francoise Barre-Sinoussi și Luc Montagnier pentru identificarea retrovirusului responsabil de SIDA la Institutul Pasteur in 1983. Pe 8 februarie 2022, din pacate, Luc Montagnier a decedat la varsta de 89 de…

- Scena teatrului romanesc a mai pierdut inca o stea. Anca Verești, fosta soție a marelui actor Victor Rebengiuc, a decedat la venerabila varsta de 89 de ani. Anunțul a fost facut public pe rețelele sociale. Cine a fost, de fapt, Anca Verești și ce mesaj emoționant au transmis cei de la UNITER in memoria…

- Lumea muzicii din Romania sufera din nou o pierdere imensa. A murit un artist celebru pe care Florin Salam l-a iubit enorm. Despre cine este vorba? Celebrul artist s-a stins din viața dupa ce a facut atac cerebral. Doliu in lumea muzicii: un artist iubit de Florin Salam s-a stins din viața Muzica populara…

- "Cu mare tristete si durere va informam despre decesul cantaretei si compozitoarei Elza Soares, la varsta de 91 de ani (...) in locuinta sa din Rio de Janeiro, din cauze naturale", se arata in comunicatul postat pe contul de Instagram al artistei, citat de Agerpres.Cu peste 30 de discuri la activ in…

- Lumea teatrului romanesc a primit o veste cutremuratoare. Actrița Garofița Bejan, fondatoare a Teatrului Național din Timișoara, a murit la varsta de 96 de ani. Anunțul a fost facut de UNITER

- Coregraful Calin Hantiu s a stins din viata. Nascut pe 16 iulie 1957, in Nasaud Bistrita si pasionat de dans inca din copilarie, Calin Eugen Hantiu a absolvit Liceul de Coregrafie din Cluj Napoca, promotia 1976, urmand ca, de a lungul a trei stagiuni, sa functioneze ca balerin la Opera Romana din Cluj…

- Vicente Fernandez, numit și „regele” cantecului popular si starul orchestrelor de mariachi, s-a stins din viața.Intreg Mexicul este in doliu. Acesta a murit in cursul zilei de duminica, chiar in ziua in care a avut loc pelerinajul la Sfanta Fecioara din Guadalupe, ocrotitoarea tarii, potrivit AFP.Tragicul…