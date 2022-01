DOLIU imens în lumea muzicii de petrecere! Cea supranumită ”mama lăutarilor” a murit Speranța Radulescu, cea mai importanta etnomuzicologa romana contemporana, s-a stins din viața vinerea trecuta, la 72 de ani.Mama lautarilor este cea care a descoperit si a promovat, atat in Romania, cat si in strainatate, cei mai buni artisti si formatii de muzica lautareasca ai tarii noastre.In anii comunismului, Speranța Radulescu a fost prima care a scos o trupa de lautari din Romania pentru a concerta pe o scena din strainatate. Este vorba despre o trupa de sase lautari romi din Clejani, care au mers sa cante la Geneva.Ea a coordonat seria de discuri Ethnophonie, pe care a fondat-o alaturi… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

