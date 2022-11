Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 5 noiembrie, Aaron Carter a fost gasit fara suflare in cada locuinței sale din Lancaster, California. Avea doar 34 de ani. Puștiul simpatic de altadata, lansat in uralele publicului, in 1997, cand a aparut, in premiera, alaturi de fratele sau și de trupa Backstreet Boys, s-a schimbat peste…

- Nick Carter, membru al grupului Backstreet Boys, i-a adus duminica un omagiu fratelui sau mai mic, Aaron, dupa ce acesta a fost gasit cu o zi in urma mort in cada in casa sa din California, SUA, informeaza Daily Mail . In varsta de 42 de ani, Nick Carter a postat mai multe fotografii cu ei doi și a…

- Aaron Carter, cantarețul și fratele lui Nick Carter, membru al trupei Backstreet Boys, a murit la varsta de 34 de ani, au confirmat reprezentanții acestuia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cantarețul Aaron Carter, fratele mai mic al lui Nick Carter de la Backstreet Boys, a murit, sambata, la varsta de 34 de ani. Artistul a fost gasit fara suflare in baia casei sale din Lancaster, California, informeaza BBC , care citeaza TMZ. Poliția a ajuns la fața locului in jurul orei locale 11:00,…

- Cantaretul american Aaron Carter, devenit celebru la inceputul mileniului cu albumul "Aaron's Party (Come Get It)", a murit sambata, la varsta de 34 de ani, a anuntat site-ul TMZ. El era fratele mai mic al lui Nick Carter de la Backstreet Boy.

- Aaron Carter, care avea doar 34 de ani, a fost gasit mort in cada in casa sa din Lancaster, California. Forțele de ordine au transmis ca au primit un apel prin numarul de urgența 911, sambata la ora 11, in care erau alertați ca „un barbat s-a inecat in cada”. La fața locului au fost […] The post A murit…

- Aaron Carter a murit. Fratele lui Nick de la Backstreet Boys a fost gasit fara suflare in propria baie. Toate amanuntele incredibile, in randurile de mai jos ale articolului. A murit Asron Carter. Fratele mai mic al lui Nick Carter, mort in propria baie Aaron Charles Carter, fratele mai mic al cantarețului…

- Aaron Carter, in varsta de 34 de ani, a fost gasit mort in cada in casa sa din California din Lancaster, potrivit mai multor surse citate de Daily Mail și People . Forțele de ordine au transmis ca au primit un apel prin numarul de urgența 911, sambata la ora 11, in care erau alertați ca „un barbat s-a…