Stiri pe aceeasi tema

- Doliu la DSVSA Argeș. S-a stins din viața dr. Dan Popescu, purtatorul de cuvant al instituției. Dupa o lunga perioada de grea suferința, medicul veterinar Dan Popescu, unul dintre cei mai vechi și mai apreciați oameni ai instituției, un adevarat profesionist al domeniului, a plecat catre o lume mai…

- Este doliu uriaș pe scena politica! Adrian Radulescu, fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii, s-a stins din viața miercuri, 19 mai, la varsta de 66 de ani. Acesta a lasat in urma lui regrete uriașe in sufletele prietenilor și apropiaților sai, fiind iubit de multa lume.

- Ștefan Mariș, directorul Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale “Liviu Borlan” Maramureș, a trecut astazi in neființa. Anunțul a fost facut de reprezentanții Consiliului Județean Maramureș. „Doctor in filosofie, Ștefan Mariș a fost pasionat de cultura și de tradițiile…

- Un celebru regizor și producator s-a stins din viața. Anunțul a fost facut chiar de familia sa, pe rețelele de socializare. Este vorba despre Bertrand Tavernier. Doliu imens in lumea filmului la nivel mondial. Potrivit Le Figaro, regizorul, scenaristul si producatorul francez Bertrand Tavernier, organizator…

- Doliu in lumea muzicii! Vocalistul și compozitorul Dorin Ieșeanu a murit la varsta de doar 33 de ani, fiind infectat cu Covid-19. Artistul s-a stins din viața ieri, la Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime din Chișinau, unde era internat in urma unei complicații a bolii.

- Anton Netolitzchi, una dintre legendele baschetului romanesc, a murit miercuri, 17 martie, din cauza infecției cu COVID-19, la varsta de 63 de ani. Fiul lui Anton Netolitzchi a anunțat decesul tatalui sau pe rețelele de socializare: „Dupa atatea titluri caștigate ca baschetbalist cu Steaua și dupa atatea…

- Cei care l-au cunoscut vorbesc despre un mare Om și Profesor de muzica, un profesionist care a pregatit generații de elevi cu rezultate la nivel județean și național, dar și un columbofil cum rar intalnești pentru cursele de maraton si maraton extrem.

- Doliu in lumea filmului! Actorul renumit pentru rolurile din "James Bond" si "Alien", Yaphet Kotto, s-a stins din viața, la 81 de ani. Actorul american a murit in Filipine. Mii de fani au ramas indoliați. Iata cine a facut anunțul pe rețelele de socializare!