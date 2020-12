Doliu după ce un sportiv de legendă a trecut în eternitate Lumea sportului din Valea Jiului este in doliu, dupa ce unul dintre sportivii de legenda ai Vaii Jiului, Vasile Tamaș a trecut in eternitate, la varsta de 87 de ani. Maestru al Sportului inca din anul 1973, Vasile Tamaș este omul de numele caruia se leaga inceputurile activitații de tir cu arcul de la CS Minerul Aninoasa, dar și unele dintre performanțele de rasunet ale arcașilor. Grație implicarii sale active, in anul 1958, in cadrul EM Aninoasa, avea sa se inființeze secția de tir cu arcul a CS Minerul Aninoasa, care va deveni unul din port-drapelurile performanței naționale și internaționale… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Romania Fara Orfani (ARFO) a primit, in cadrul Galei PR Award desfașurata miercuri, 25 noiembrie 2020, distincția Gold Award pentru cea mai buna campanie de lobby și advocacy a anului. In acordarea distincției, juriul competiției a analizat modul in care ARFO a realizat cercetarea prealabila,…

- Statele care fac parte din Grupul celor mai dezvoltate 20 de state ale lumii (G20) au alocat o suma fara precedent, de 11.000 de miliarde de dolari, pentru a accelera o redresare economica echitabila si durabila din criza provocata de noul coronavirus, potrivit unui raport publicat inaintea summitului…

- ”Membrii G20 au adoptat masuri imediate si exceptionale pentru a raspunde impoctului pandemiei, inclusiv prin implementarea unor masuri fiscale, monetare si de stabilitate financiara fara precedent”, se arata intr-un comunicat. Cheltuielile totale efectuate pana in prezent reprezinta mai mult de doua…

- COMRAT, 23 oct - Sputnik. In cadrul celei de-a șasea ediții a Forumului Internațional de investiții ”Invest Gagauzia 2020”, care se desfașoara astazi la Comrat, bașcanul UTA Gagauzia a anunțat care sunt obiectivele actualizate ale autonomiei. ”Credem ca orice criza inseamna nu doar probleme,…

- Fostul ministru de Externe va avea intalniri bilaterale cu reprezentantii celor mai puternice tari membre OSCE, printre care SUA, Rusia, Marea Britanie, Italia. Unele surse au precizat ca Statele Unite ale Americii sustin candidatura lui Diaconescu, in detrimentul candidatului Germaniei, Helga Maria…

- INNA a lansat in urma cu mai puțin de o luna single-ul “Read My Lips” in colaborare cu Farina, piesa care a acumulat 9 milioane de vizualizari in doar 11 zile de la lansare. De altfel, piesa a fost integrata in foarte multe playlisturi mari de pe Spotify, Deezer, Apple Music și Tidal din țari precum…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, va efectua o vizita saptamana viitoare in Grecia pentru a-i aduce sprijinul intr-un context de puternice tensiuni cu Turcia, a anuntat joi Departamentul de Stat de la Washington, noteaza AFP. Secretarul de stat american se va deplasa, de asemenea,…

- “Read My Lips” este una dintre piesele INNEI care are super rezultate pe YouTube: 9 milioane de vizualizari in doar 11 zile de la lansare. De altfel, piesa a fost integrata in foarte multe playlisturi mari de pe Spotify, Deezer, Apple Music și Tidal din țari precum Columbia, Mexic, Polonia, Turcia,…