- "Colectivul Tribunalului Dambovita isi exprima profundul regret pentru incetarea din viata a domnului Ion Radescu, fost judecator in cadrul Tribunalului Dambovita, unde, pentru o perioada de timp a indeplinit si functia de vicepresedinte. Transmitem sincere condoleante si intreaga compasiune familiei…

- Paraschiv Marcu s-a nascut la 24 septembrie 1945, in localitatea Singureni, judetul Giurgiu, si a absolvit Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii Bucuresti.A lucrat la Agerpres incepand cu 1 ianuarie 1978, avand, pe parcursul anilor, functiile de comentator politic, redactor sef, secretar general…

- O inima buna a incetat sa mai bata, un suflet bun s-a ridicat la cer… Dumnezeu sa-l ierte și sa-l odihneasca in pace pe unul dintre cei mai talentați intr-ale condeiul, ziaristul Petrinel Ștefanescu, care a fost gasit mort, singur in casa lui de la Govora! Membru fondator al primului cotidian din Romania,…

- Una din victimele accidentului petrecut weekendul trecut in localitatea Berbești a decedat. Este vorba despre Daria Cosovan, care a mai trait doar cateva zile dupa tragicul accident mortal petrecut in Sambata Mare. Pe rețelele de socializare mesajele de condoleanțe curg necontenit. Inca o fata care…

- IPJ Maramureș anunța faptul ca un sighetean in varsta de 56 de ani, declarat disparut, a fost gasit decedat pe malul raului Tisa, in Ucraina. ”Se revoca darea in urmarire a numitului Keray Robert, in varsta de 56 de ani din Sighetu Marmației, care a fost dat disparut in data de 04 martie 2023 de catre…

- Mesaj de condoleanțe dupa moartea inginerului Doru Stancescu, de la familia Dr. Stancu Eugenia și Stancu Puiu Dorin: „Suntem alaturi de colegul, prietenul și finul nostru, Dr. Bancesu Razvan Alexandru, in momentele grele cauzate de pierderea tatalui, inginer DORU BANCESCU. Deplangem trecerea in neființa…

- „Mi-a dat bunul Dumnezeu, doi feciori sa am și eu! Iți mulțumesc nevasta ție, pentru cea mai mare bucurie”, a spus azi, 11 martie, Vasilica Ceterașu, mandru ca ese tata de gemeni. Artista a nascut la o clinica din Cluj Napoca și acum este foarte fericita ca a adus pe lume doua suflete. Evident, mesajele…

- Lumea medicala din municipiul Hunedoara este in doliu. Medicul Mircea Artean a murit, la varsta de 66 ani. Mircea Artean a profesat ca medic de familie in municipiul Hunedoara, iar vreme de mai mulți ani a fost președinte al Colegiului Medicilor din județul Hunedoara. A fost membru…