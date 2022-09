Dolce vita amară. Cum arată „modul de viață” european? Nu prea bine: Europa se confrunta cu o criza economica și energetica. Un șoc multianual asupra nivelului de trai se profileaza in mai multe țari. La dolce vita a ramas un concept vag – in țarile dezvoltate – Italia, Franța, Spania sau Germania – veniturile reale scad mai repede decat in Statele Unite unde viața […] The post Dolce vita amara. Cum arata „modul de viața” european? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

