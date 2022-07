Dolarul valorează mai mult decât euro pentru prima dată după 2002 Moneda unica europeana, euro – afectata de perspective sumbre ale economiei europene din cauza unei eventuale crize a aprovizionarilor cu gaze naturale rusesti – a scazut miercuri sub pragul simbolic de un dolar, pe care nu l-a trecut din decembrie 2002, relateaza AFP și Reuters. In contextul unei accelerari a inflatiei in Statele Unite, care […] The post Dolarul valoreaza mai mult decat euro pentru prima data dupa 2002 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

