Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei continua sa afecteze negativ economia UE, orientand-o catre o crestere mai redusa si o inflatie mai ridicata in comparatie cu previziunile din primavara, a anuntat joi Comisia Europeana intr-un comunicat citat de Agerpres.

- Miercuri, euro s-a situat la un fir de par deasupra paritații cu dolarul, traderii fiind ingrijorați ca moneda unica va fi forțata sa atinga niveluri nemaiintalnite de zeci de ani daca datele privind inflația din SUA, așteptate miercuri, vor arata un nive

- Valorile termice vor fi in crestere in urmatoarele doua saptamani (19 - 26 iunie) la nivelul intregii tari, pana la maxime de 33 de grade Celsius, iar probabilitatea pentru averse se va mentine ridicata in anumite perioade, conform prognozei de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala…

- Este vara, deci este sezonul cireșelor. Aceste fructe iubite de toata lumea și așteptate cu nerabdare tot anul sunt extrem de calorice. Cireșele sunt delicioase și din pacate nu le gasim pe tot parcursul anului, de aceea profitam de ele din plin in perioada verii. Este insa, o problema pentru persoanele…

- Dolarul a atins luni maximul ultimilor 20 de ani, pe masura ce investitorii cauta siguranța intr-o perioada in care creșterea economica globala incetinește și ratele dobanzilor cresc, informeaza Reuters.

- In contextul saltului preturilor carburantilor, din ultima perioada, soferii au la indemana soluții pentru afla care este cel mai bun pret, la benzina sau motorina, din zona in care se afla. Desi benzina s-a ieftinit, motorina a atins noi maxime istorice in Romania. In ce privește propulsia unei mașini,…

- Dolarul s-a apreciat joi pe piețele valutare, perechea usd/ron fiind indirect cotata de BNR la 4,7 lei pentru un dolar SUA, fața de 4,66 lei/usd cat fusese miercuri. Euro a ramas stabil, dar n-ar fi exclus deloc sa vedem un euro egal cu dolarul.

- Vremea se va mentine in Capitala deosebit de rece pentru aceasta perioada. Se anunța temperaturi maxime ce se vor situa in jurul a 11 grade, iar minimele vor fi cuprinse intre 2 si 4 grade, anunta Administratia Nationala de Meteorologie. Vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta data cu temperaturi…