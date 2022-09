Stiri pe aceeasi tema

- Dolarul a crescut puternic luni, trecand pentru prima oara in istorie pragul de 5,12 lei, ajungand luni dimineața pe piața interbancara pana la 5,1279 lei. „Deocamdata, nu pare sa existe nimic care sa stea in calea dolarului”, a declarat Shafali Sachdev, sef al departamentului FX la BNP Paribas Wealth…

- Pretul energiei germane pentru anul 2023, punctul de referinta european, a depasit 1.000 de euro (993 de dolari) pentru prima data in istorie pe masura ce criza energetica din regiune se intensifica, transmite Bloomberg.

- Blocarea angajarilor in instituțiile publice nu duce și la o diminuare a cheltuielilor facute in acest domeniu. Drept dovada, Guvernul propune in Ordonanța cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 o suplimentare a fondurilor destinate salariilor cu aproape 2 miliarde de lei. La mijlocul…

- Schimbarea sistemului de taxare din turism, care trebuia sa intre in vigoare de la 1 august, a fost amanata pentru anul viitor. Modificarile la Codul Fiscal, prin care Guvernul Ciuca va majora o serie de taxe, ar putea fi aprobate vineri de Executiv in ședința, au declarat surse oficiale pentru Libertatea.…