Dolarul și francul elvețian profită din plin de „închiderea” Europei Banca Naționala a Romaniei a continuat și ieri sa intervina in piața valutara pentru a ține euro sub maximul de 4,8750 lei/1 euro, in timp ce alte monede din regiune s-au depreciat consistent, in condițiile in care Europa de Est duce o lupta pe viata si pe moarte cu pandemia, care testeaza promisiunea politicienilor de […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

- Banca centrala a continuat și ieri sa intervina in piața valutara pentru a ține euro sub maximul de 4,8750 lei in timp ce alte monede din regiune se depreciaza consistent. Miercuri, cotația leului calculata de Banca Centrala Europeana a egalat maximul de 4,8768 lei, atins la inceputul saptamanii trecute.…

- Marti, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8742 lei pentru un euro, in crestere cu 0,10% fata de nivelul de 4,8695 consemnat luni. Dolarul a coborat cu 0,12%, la 4,1366 lei pe unitate. Cursul mediu al BNR pentru euro aferent lunii septembrie 2020 a fost de 4,8586 lei…

- Moneda unica se apropie din nou de maximul istoric atins vineri. Leul a scazut pana la 4,8738 unitati/euro Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,8738 lei pentru un euro, in crestere cu 0,07% fata de nivelul de 4,8705 consemnat luni. Vineri, leul s-a depreciat ușor…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,8595 lei pentru un euro, in urcare cu 0,02% de la nivelul de 4,8586 consemnat miercuri. Dolarul a crescut cu 0,71%, la 4,1198 lei pe unitate. Miercuri, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta…

- Joi, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8442 lei pentru un euro, in crestere cu 0,07% de la nivelul de 4,8409 consemnat miercuri. Dolarul a avansat cu 0,37%, la 4,0940 lei pe unitate. Maximul istoric inregistrat de euro in raport cu leul, de 4,8448 lei/euro,…

- Miercuri, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8404 lei pentru un euro, in crestere de la nivelul de 4,8392 consemnat marti. Dolarul a urcat cu 0,13%, la 4,0968 lei pe unitate. Maximul istoric inregistrat de euro in raport cu leul, de 4,8448 lei/euro, a fost atins pe…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,8402 lei pentru un euro, in stagnare comparativ cu ziua de vineri. Dolarul american a scazut la 4,0890 lei, fata de 4,0963 lei in sedinta precedenta.Maximul istoric inregistrat de euro in raport cu leul, de4,8448 lei/euro, a…

- Joi, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8344 lei pentru un euro, in scadere cu 0,03% fata de nivelul de 4,8357 lei pentru un euro atins miercuri. Dolarul a scazut cu 0,61%, la 4,0836 lei pe unitate. Maximul istoric inregistrat de euro in raport cu leul, de 4,8448 lei/euro,…