- Moneda euro a ajuns astazi, 12 iulie 2022, la paritate cu dolarul american. Este pentru prima data in ultimii 20 de ani, afectata fiind de riscul intreruperii livrarilor de gaze din Rusia pentru economia din Europa.

- Moneda euro a ajuns marti la paritate cu dolarul american, pentru prima data in ultimii 20 de ani, afectata de riscul intreruperii livrarilor de gaze rusesti pentru economia europeana, transmite AFP. In jurul orei 11:50 GMT, un euro se tranzactiona pentru un dolar, un nivel fara precedent dupa luna…

