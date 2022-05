Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina ar urma sa se confrunte cu o penurie importanta de spatii de depozitare a cerealelor in sezonul agricol 2022/2023, din cauza scaderii exporturilor in urma invaziei rusesti, sustin analistii de la firma de consultanta APK-Inform, transmite Reuters. De la debutul invaziei rusesti, la finele lunii…

- Rubla s-a apreciat puternic miercuri dupa ce Moscova a anunțat ca a sistat livrarile de gaze naturale catre Bulgaria și Polonia, consolidandu-se la maximul ultimilor peste doi ani fața de euro in așteptarea plaților pentru exporturile energetice in moneda naționala a Rusiei, relateaza Reuters.

- Rubla s-a intarit luni, inainte de a se deprecia la valoarea de 77 fața de euro, ajungand la maximul ultimilor aproape doi ani, susținuta de plata taxelor pe care companiile le datoreaza cu termen in aceasta saptamana, in contextul in care piața așteapta vineri o decizie a bancii centrale de la Moscova…

- Inflatia anuala din Rusia a accelerat la 17,62% pana pe 15 aprilie, cel mai ridicat nivel de la inceputul anului 2002 si peste nivelul de 17,49% atins cu o saptamana mai devreme, volatilitatea rublei provocand cresterea preturilor pe fondul sanctiunilor occidentale, a declarat miercuri Ministerul…

- Dolarul a urcat luni la un nou maxim al ultimilor doi ani, fata de un cos de valute, in tranzactii slabe si agitate, in concordanta cu randamentele mai mari ale Trezoreriei americane, in timp ce investitorii se pregatesc pentru mai multe cresteri de jumatate de punct procentuale ale dobanzilor de…

- Inflatia a continuat sa creasca in ritm accelerat in luna martie in SUA, atingand cel mai ridicat nivel din ultimii 40 de ani, ceea ce creste sansele pentru o noua majorare de dobanda din partea Rezervei Federale, transmite Reuters.

- Japonia va redirecționa incarcaturi de gaz natural lichefiat (GNL) catre Europa, in urma unor solicitari din partea SUA și a Uniunii Europene, a declarat ministrul Industriei, o masura care aliniaza țara cu Occidentul in contextul in care tensiunile cu Rusia se intensifica, anunța Reuters.

- Preturile petrolului au scazut marti cu aproximativ 3%, de la maximul ultimilor 7 ani, investitorii considerand ca reluarea discutiilor indirecte dintre Statele Unite si Iran ar putea relansa un acord nuclear international si ar permite mai multe exporturi de petrol ale producatorului iranian de…