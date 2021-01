Stiri pe aceeasi tema

- Democratii au castigat in Georgia unul dintre locurile din Senat si au preluat conducerea in cursa electorala pentru cel de-al doilea loc disputat, pana la ora 09:00 GMT, apropiindu-se de obtinerea majoritatii in camera superioara. Analistii considera, in general, ca un Senat controlat de Democrati…

- Marti, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8686 lei pentru un euro, in scadere fata de nivelul de 4,8730 lei pentru un euro consemnat luni. Dolarul a scazut cu 0,18%, la 4,0039 lei pe unitate. Cursul mediu al BNR pentru euro aferent lunii noiembrie 2020 a fost de 4,8699…

- Indicele dolarului a scazut marti la cel mai redus nivel din ultimii doi ani si jumatate, pe fondul cresterii apetitului investitorilor pentru plasamente riscante, acestia anticipand o redresare economica solida la nivel mondial si noi masuri de stimulare monetare si fiscale in Statele Unite, transmite…

- Declinul dolarului s-a accentuat dupa informatiile referitoare la un nou proiect de sustinere a economiei in Congresul SUA. Poiectul este in valoare de 908 miliarde de dolari si prevede masuri aplicabile pana pe 31 martie, dintre care 228 de miliarde de dolari pentru hoteluri, restaurante si alte afaceri…

- " In 2019, rafinaria prahoveana a reusit sa consemneze recorduri operationale la productia de bitum (120.000 de tone), respectiv productia de hexan (92.000). Un nivel de productie ridicat a fost mentinut si in primele 9 luni ale lui 2020, cu un total de 265.000 de tone de materii prime si semifabricate…

- Politicile de la nivel national modeleaza "alfabetizarea financiara" mai mult decat oricare alt factor, a declarat, marti, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu, intr-o conferinta de specialitate, mentionand ca educatia financiara este una dintre directiile fundamentale…

- Oamenii de știința au masurat cea mai scurta unitate de timp: timpul in care o particula de lumina traverseaza o molecula de hidrogen. Timpul respectiv, pentru inregistrare, este de 247 zeptosecunde. O zeptosecunda este o trilionime de miliardimi de secunda sau un punct zecimal urmat de 20 de zerouri…

- Pandemia de coronavirus i-a facut pe superbogatii din intreaga lume si mai bogati, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanta PwC si marea banca elvetiana UBS si citat miercuri de dpa, conform agerpres.ro. La sfarsitul lunii iulie, activele totale ale celor peste 2.000 de miliardari ai…