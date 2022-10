Stiri pe aceeasi tema

- Dolarul american a scazut miercuri sub nivelul de 5 lei, cursul de schimb fiind calculat de BNR la 4,9805 lei. Moneda naționala s-a apreciat și in raport cu celelalte valute principale. Astfel, euro a scazut cu 0,52 de bani, la nivelul de 4,9419 lei pe unitate. Francul elvețian a coborat și el in raport…

- Lira sterlina a crescut cu 1,4%, la 1,1034 dolari pe unitate. Dupa ce a atins un nou minim al ultimilor 37 de ani, de 1,0327 dolari, in urma cu trei zile, lira sterlina s-a apreciat cu 6,4% fata de dolar. Redresarea monedei britanice s-a datorat in parte actiunii Bancii Angliei. Joi, BoE a cumparat…

- Lira sterlina s-a prabușit, luni, 26 septembrie, la cea mai scazuta valoare a sa din istorie, ca urmare a temerilor legate de noul plan economic al guvernului britanic și de faptul ca finanțele statului britanic ar putea fi intinse pana la limita in perioada care urmeaza, relateaza Reuters.Dolarul american…

- Lira sterlina a marcat vineri cea de-a 30-a aniversare a "Miercurii Negre", coborand la un nou minim al ultimilor 37 de ani in raport cu dolarul american și la minimul ultimelor 19 luni in raport cu euro, scrie Reuters.

- Se remarca și o erodare a increderii publicului in bancile centrale, cel mai recent sondaj Edelman Barometer Trust indicand pentru prima data o alterare a percepției lor, arata ediția a 10-a a Euro Monitorului, publicata luni. In SUA și Germania (doua din cele cinci mari economii ale lumii) bancile…

- Leul continua sa se aprecieze tot mai mult in raport cu moneda euro, marcand și joi o creștere fața de ziua precedenta. BNR a anuntat joi o cotatie de referinta de 4,8793 pentru leu in raport cu euro, in scadere de la 4,8849 miercuri, potrivit Ziarului Financiar. La sfarsitul saptamanii trecute, in…

- Joi, 18 august, leul moldovenesc se apreciaza in raport cu dolarul american și scade fața de moneda euro și leul romanesc. Hrivna ucraineana și rubla ruseasca, raman neschimbate. Pentru maine, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 19.22 de bani pentru un dolar, cu 1 ban mai puțin decat miercuri.…

- Ingrijorarile cu privire la o recesiune globala si agravarea crizei din Europa imping in sus dolarul american si putini analisti de pe Wall Street se asteapta la o schimbare de traiectorie in perioada imediat urmatoare, potrivit unei analize publicate de Wall Street Journal.