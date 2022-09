Stiri pe aceeasi tema

- Dolarul american crește constant și ajunge astfel la maximul din ultimii 20 de ani, dupa ce președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a semnalat ca ratele dobanzilor vor fi menținute mai mult timp la un nivel mai ridicat pentru a reduce inflația in creștere. Indicele dolarului a ajuns astfel la 109,44…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) va organiza in luna septembrie 135 programe de formare profesionala, pentru un numar de 2.051 persoane care beneficiaza, conform legii, de servicii de formare profesionala gratuite. Conform unui comunicat, programele de formare profesionala cu…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 517 locuri de munca vacante.Locurile de munca sunt dupa cum urmeaza: Belgia – 251 locuri de munca pentru: ospatar, muncitor necalificat in agricultura (lucratorii in activitati din pepiniera: taiere copaci, etc.),…

- Dolarul american s-a menținut vineri la maximul ultimelor doua decenii, in condițiile in care un val larg de aversiune fața de risc a cuprins piețele globale, traderii cochetand cu perspectiva unei majorari a dobanzii de 100 de puncte de baza de catre Rez

- Marti, euro s-a prabusit la minimul ultimelor doua decenii, in conditiile in care ultima crestere a preturilor la gazele europene a sporit ingrijorarile legate de o recesiune, in timp ce dolarul nu a putut fi oprit, deoarece randamentele titlurilor de stat americane au inregistrat o revenire.

- Saptamana aceasta, in Parlamentul European, speram sa ajungem la un compromis in privința a trei componente esențiale ale FIT for 55, proiectul european prin care Uniunea iși propune sa reduca, pana in anul 2030, emisiile de dioxid de carbon cu 55%, comparativ cu anul 1990. E vorba despre Emissions…

- Angajații Dacia care renunța la locul de munca primesc pana la 26 de mii de euro. Sumele difera in funcție de vechime. Compania spune ca iși crește performanța, prin reformarea personalului. Primaria din Mioveni se teme ca, de fapt, iși reduce activitatea și ca va plati mai puține taxe bugetului local.…

- Liberalul Vergil Chițac vrea sa faca municipiul pe care il conduce, Constanța, mai frumos, așa ca va demola o biserica. Nu una oricare, ci una ortodoxa, din eparhia Tomisului. Pentru ca toate incercarile sale s-au lovit de refuzul categoric al primarului PNL, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului,…