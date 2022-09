Dolarul la cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani din cauza tensiunilor din Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Dolarul a atins miercuri un nou maxim al ultimelor doua decenii, in condițiile in care comentariile președintelui rus Vladimir Putin au agitat piețele inainte de o noua probabila creștere agresiva a dobanzii de catre Rezerva Federala a SUA, scrie Reuters.

- Bursa rusa, la inceputul tranzacționarii de miercuri, a continuat prabușirea majoritații blue chips-urilor din cauza riscurilor geopolitice crescute, pe fondul știrilor privind introducerea mobilizarii parțiale in Rusia in legatura cu situația din Ucraina, precum și pe fondul deteriorarii pieței…

- Europarlamentarul Rares Bogdan este de parere ca in urma invaziei din Ucraina mitul Armatei Rosii a fost distrus. El ii catalogheaza drept „ridicoli” pe soldatii rusi, iar despre Vladimir Putin spune ca „a devenit un fel de pacalici la nivel global, care isi tine armatele in saracie”, scrie News.ro.…

- ​Consiliul municipalitații Smolninskoye din Sankt Petersburg a cerut deputaților Dumei de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, sa il puna sub acuzare pentru tradare pe Vladimir Putin din cauza declanșarii razboiului din Ucraina, relateaza Meduza și Hotnews . „Decizia a fost susținuta de majoritatea…

- Purtatorul de cuvant al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat ca unii artiști ruși ‘și-au patat reputația’ cu remarci inacceptabile, dupa ce au parasit țara, din cauza operațiunii militare speciale ruse din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat livrarile de armament in Ucraina, lansand o provocare adresata natiunilor occidentale privind un conflict extins, dar pledand pentru negocieri, in timp ce presedintele Volodimir Zel

- Cursul de schimb euro-dolar a coborat marti la cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani, moneda unica fiind aproape la paritate cu dolarul, ca urmare a tensiunilor de pe piata energetica provocate de razboiul din Ucraina, transmite AFP.

- „Ca sa nu-ti ascund nimic, am vrut sa ma duc sa joc hochei pe gheata (..) Acum vorbesc cu tine de la sala”, ii raspunde Vladimir Putin lui Emmanuel Macron care il intreaba ce intenții are (in legatura cu Ucraina – n.r.) și ii propune o intalnire la varf cu Joe Biden. Un final suprarealist […] The post…