Dolarul american este mai scump in raport cu leul comparativ cu moneda europeana, in conditiile in care cursul afisat marti de banca centrala a indicat 4,9225 lei pentru un dolar, fata de 4,8851 de lei pentru un euro.

- Leul continua sa se aprecieze tot mai mult in raport cu moneda euro, marcand și joi o creștere fața de ziua precedenta. BNR a anuntat joi o cotatie de referinta de 4,8793 pentru leu in raport cu euro, in scadere de la 4,8849 miercuri, potrivit Ziarului Financiar. La sfarsitul saptamanii trecute, in…

- Joi, 18 august, leul moldovenesc se apreciaza in raport cu dolarul american și scade fața de moneda euro și leul romanesc. Hrivna ucraineana și rubla ruseasca, raman neschimbate. Pentru maine, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 19.22 de bani pentru un dolar, cu 1 ban mai puțin decat miercuri.…

- Vineri, 12 august, leul moldovenesc se apreciaza in raport cu dolarul american și scade fața de moneda euro și leul romanesc. Hrivna ucraineana și rubla ruseasca, raman neschimbate. Maine, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 19.27 bani pentru un dolar, cu 1 ban mai puțin decat joi. Moneda…

Moneda nationala s-a apreciat, vineri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9351 lei, in scadere cu 0,02 bani fata de cotatia precedenta, de 4,9353 lei.

Moneda nationala s-a apreciat, vineri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9324 lei, in scadere cu 0,67 bani (-0,14%) fata de cotatia precedenta, de 4,9391 lei.

- Un nou curs BNR va fi emis vineri, 22 iulie, de catre cei de la Banca Naționala a Romaniei, in jurul orei 13:00. Playtech.ro va prezinta, ca de fiecare data, care sunt cotațiile principalelor valute internaționale, precum și cat au costat euro, dolarul american, lira sterlina și francul elvețian, in…

- Marți, 28 iunie, leul moldovenesc se apreciaza in raport cu dolarul american și hrivna ucraineana, in schimb scade fața de moneda euro și leul romanesc. Rubla ruseasca ramane neschimbata. Pentru maine, Banca Naționala a Moldovei (BNM) a stabilit un curs de 19.20 bani pentru un dolar, cu 1 ban mai puțin…