Dolarul american s-a apreciat, dupa ce Donald Trump a anuntat ca a fost testat pozitiv cu COVID-19

Dolarul american s-a apreciat, iar yenul japonez, o valoare de refugiu, a inregistrat vineri cel mai puternic salt din ultima luna, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca a fost testat pozitiv cu Covid-19, cu o luna inaintea alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, transmite Reuters.



"In seara aceasta, Prima Doamna si eu insumi am fost testati pozitiv la Covid-19", a anuntat pe Twitter presedintele SUA. "Intram imediat in carantina si in procesul nostru de recuperare. Vom reusi IMPREUNA", si-a exprimat convingerea Donald Trump.



Acest anunt ar putea declansa un…