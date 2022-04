Perturbarea este peste tot in economia globala. Razboiul Rusiei in Ucraina – și sancțiunile occidentale asupra Moscovei – a facut ravagii pe piețele de marfuri. Perspectivele de cooperare pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare par limitate. Tulburarile contribuie la creșterea inflației, care este la niveluri nevazute intr-o generație. Astfel de tensiuni in economia reala au ridicat semne de […] The post Dolarul american ramane regele Ordinii Monetare first appeared on Ziarul National .