Dolarul american a primit o lovitura: Brazilia și China au ajuns la un acord pentru a renunța la aceasta valuta in favoarea propriilor monede in tranzacțiile comerciale. Conform acestei intelegeri, cele doua natiuni vor efectua tranzacții comerciale și financiare in mod direct, schimband yuani pentru reali – sau invers – in loc sa-și converteasca mai