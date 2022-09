Stiri pe aceeasi tema

- Moment istoric pentru dolarul american. Moneda americana a atins, joi, un record istoric. Pe piata interbancara, dolarul american a crescut pana la valoarea de peste 5 lei. Ieri, 21 septembrie 2022, BNR anunțase cea mai mare valoare din istorie in fata leului, un curs valutar de 4,9764 lei/dolar.

- Euro a urcat luni peste pragul de 4,9 lei, dupa un raliu in ultimele zile ai monedei europene. Cotatia BNR pentru un euro a fost de 4,9047 lei, in crestere cu 0,23%, in timp ce dolarul si-a continuat scaderea, cu 0,5%, ajungand la 4,8284 lei. Moneda comuna a crescut luni cu pana la 1,6% fata de dolarul…

- Este a cincea saptamana consecutiva de creștere a prețului gazelor naturale și asta va duce, automat, la o creștere a facturilor. Seceta prelungita și severa din Spania și Portugalia a dus la un nivel scazut record al producției de energie hidroelectrica, sporind solicitarile pentru centralele pe gaze,…

- Banca Naționala a Romaniei a publicat cursul valutar al zilei, ca de fiecare data. Astfel, potrivit cursului BNR, moneda nationala a crescut astazi, in raport cu euro, dar a pierdut teren in comparatie cu dolarul american.

- Moneda nationala scade miercuri, atat in raport cu euro, cat si cu dolarul american, dupa cum arata cursul BNR. Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi este de 4,9399 lei, in crestere fata de marti, cand ajunsese la 4,9395 lei. Astfel, euro este in crestere miercuri cu…

- Moneda euro a ajuns marti la paritate cu dolarul american, pentru prima data in ultimii 20 de ani, afectata de riscul intreruperii livrarilor de gaze rusesti pentru economia europeana, transmite AFP. In jurul orei 11:50 GMT, un euro se tranzactiona pentru un dolar, un nivel fara precedent dupa luna…

- Moneda euro a scazut vineri sub nivelul de 1,01 dolari, cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani. Iata care sunt consecintele concrete ale declinului valorii monedei unice europene, conform unei analize realizate de AFP.

- Decizia BNR de a majora dobanda de politica monetara de la 3,75 la 4,75%, masura care nu a fost anticipata de o mare parte a analiștilor, a marcat puternic piața monetara din Romania, deși nivelul este cel mai scazut din regiune. In Ungaria, rata de referința a fost majorata recent la 7,75%, dupa ce…