Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby a Tarii Galilor, antrenata de Wayne Pivac, are un program consistent de meciuri test in toamna, cand va infrunta Noua Zeelanda, Australia, Argentina si Georgia pe Principality Stadium din Cardiff, a anuntat Federatia galeza de rugby (WRU), citata de Reuters. Fii la curent cu cele…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 4,70% pe an, de la 4,68% pe an in ziua precedenta, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 4,68% pe an, de la 4,62% pe an, marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- La sediul NATO va avea loc miercuri, 06 aprilie și joi, 07 aprilie 2022 , o reuniune a Consiliului Atlanticului de Nord (NAC) la nivelul miniștrilor de externe . Intalnirea va avea loc personal și va fi condusa de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Vor avea loc doua sesiuni pe…

- Luni, din nou a urcat pretul la grâu si porumb, dupa ce statele occidentale au impus Rusiei sanctiuni mai dure în urma invaziei Ucrainei, ceea ce a accentuat turbulentele pe pietele globale și a sporit temerile privind inflatia globala a produselor alimentare, transmite Bloomberg, citat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca interdictiile generale de calatorie si obligativitatea vaccinarii pentru cei care trec frontierele nu au eficienta in “suprimarea propagarii internationale” a coronavirusului, relateaza Le Figaro. In contextul in care noul val pandemic de covid-19…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca interdictiile generale de calatorie si obligativitatea vaccinarii pentru cei care trec frontierele nu au eficienta in „suprimarea propagarii internationale” a coronavirusului, relateaza Le Figaro. In contextul in care noul val pandemic de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca interdictiile generale de calatorie si obligativitatea vaccinarii pentru cei care trec frontierele nu au eficienta in "suprimarea propagarii internationale" a coronavirusului, relateaza Le Figaro. In contextul in care noul val pandemic de covid-19…