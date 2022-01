Pietele nu s-au ingrijorat pana nu demult de desfasurarea de trupe de catre Rusia la granita cu Ucraina, dar tensiunile s-au amplificat, presedintele american Joe Biden anuntand suplimentarea prezentei militate in Estul Europei si ordonind ca familiile diplomatilor sa plece din Kiev. Potrivit analistului ING Bank Francesco Pesole, pietele includ aloca prima de risc mai mare pentru euro, existand temeri in crestere ca blocajul dintre Rusia si vest ar putea duce la reducerea livrarilor de energie in Europa. Intre timp, indicele semnal privind intentiile de achizitii ale managerilor din zona euro,…