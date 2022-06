Dolarul a urcat la un nou maxim al ultimelor două decenii faţă de un coş de valute Dolarul american, considerat o moneda refugiu in perioadele de incertitudini, a urcat luni la un nou maxim al ultimelor doua decenii in comparatie cu un cos de valute, sustinut de temerile privind o incetinire a economiei globale si de asteptarile pentru majorari abrupte ale dobanzilor de catre Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite, transmite Reuters. Pietele financiare globale au continuat sa analizeze datele peste asteptari privind inflatia din SUA, publicate vineri, care au condus la o crestere generalizata a aversiunii fata de risc si au alimentat asteptarile privind o inasprire si mai agresiva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

