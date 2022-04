Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep se mentine pe locul 20 WTA, cu 2.156 de puncte, in clasamentul dat publicitatii luni, in timp ce Sorana Cirstea a urcat doua pozitii, pana pe locul 24, cu 1.840 de puncte. Ierarhia este condusa pentru a doua saptamana la rand de poloneza Iga Swiatek, cu 6.711 puncte, informeaza News.ro.…

- Doi soți din Cluj au amenajata o cafenea intr-o rulota și au pornit la ”vanatoare” de turiști. Cei doi s-au amplasat la Cheile Turzii, și afacerea lor are mare succes. O cafea buna, bauta la firul ierbii si un peisaj care iti taie rasuflarea, in compania celor mai buni prieteni. Sunt ingredientele…

- Gloria nu a avut probleme cu CSM Deva, ultima clasata și cea mai slaba echipa din Liga Naționala, fara niciun punct, intr-un meci desfașurat vineri seara, la Sala Sporturilor, in etapa a 17-a. Echipa buzoiana a invins la pas o formație cvasi-retrogradata, care, este adevarat, nu a venit la Buzau resemnata,…

- Spitalul Municipal Gherla a fost reincadrat de Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate, fiind avansat din categoria a V-a in categoria a II-a, „acreditat cu recomandari”. Avansarea s-a produs dupa ce au fost remediate neconformitațile primite in urma procesului de evaluare din septembrie…

- Leul moldovenesc se depreciaza în raport cu moneda unica europeana și dolarul american, potrivit datelor oficiale de schimb valutar afișate de BNM. Astfel, pentru astazi, 21 februarie, un euro are valoarea de 20 de lei și 44 de bani, cu doi bani mai mult. Dolarul american costa 17…

- Indicele Robor a urcat la 3,29% Foto Agerpres Indicele Robor la trei luni în funcție de care se calculeaza costul creditelor de consum în lei, cu dobânda variabila, a urcat miercuri la 3,29% pe an de la 3,22% cu o zi în urma, conform informațiilor publicate de…

- Cel mai bun tenismen moldovean all-time Radu Albot poate reveni in top 100 mondial in timpul apropiat. Compatriotul nostru a urcat 16 poziții in clasamentul ATP și este acum pe locul 108. Ascensiunea acestuia se datoreaza prestației bune de la turneul de Mare Șlem de la Australian Open, acolo unde Albot…