Dolarul a urcat joi la maxime observate ultima dată în iulie 2020, faţă de principalele valute Odata cu semnalarea de catre Fed ca este gata sa inceapa sa ridice dobanzile in martie, pentru a limita inflatia in crestere, pietele monetare au inceput sa ia in considerarepana la cinci cresteri de un sfert de punct procentual a dobanzii cheie. Indicele dolarului, care masoara valoarea dolarului in raport cu alte valute majore, a urcat la 97,299, cel mai rdicat nivel atins din iulie 2020. Cresterea de 0,8% a fost cel mai mare avans consemnat intr-o singura zi din mai mult de doua luni. Euro a scazut cu 0,95%, pana la 1,1133 dolari pe unitate, cel mai scazut nivel atins din iunie 2020.

