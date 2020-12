Investitorii mizeaza pe imbunatatirea perspectivei economice, odata cu inceperea vaccinarilor pentru Covod-19 si cu distribuirea masurilor de stimulare monetare si fiscale fara precedent, care vor sustine cresterea economiei globale si a preturilor activelor in 2021. Cu toate acestea, investitorii se asteapta ca cresterea economiei americane va fi sub cea a altor economii dezvoltate, moneda americana fiind afectata de agravarea deficitului bugetar si a celui de cont curent, in contextul cresterii cheltuielilor guvernamentale pentru compensarea blocarii activitatilor unor companii, din cauza pandemiei…