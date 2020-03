Stiri pe aceeasi tema

- Indicii bursieri de pe Wall Street au inregistrat luni cel mai grav declin consemnat dupa 1987, iar indicele S&P 500 a inchis la cel mai redus nivel din decembrie 2018, investitorii fiind ingrijorati ca pandemia de coronavirus este un oponent prea puternic fata de capacitatea de lupta a bancilor…

- Indicele pan-european Stoxx 600 a incheiat tranzactiile de joi in scadere cu 11,5%, cel mai grav declin zilnic din istoria sa, investitorii nefiind convinsi de masurile anuntate de guverne si bancile centrale pentru combaterea impactului economic al pandemiei de coronavirus. Indicii bursei de pe…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca in aprilie va mari productia de petrol la un nivel record, parand ca respinge o propunere de discutie din partea Rusiei referitoare la livrari, relateaza Reuters preluat de news.roVezi și: 'Pacientul 7' rupe tacerea din spital - marturii incredibile, autoritați…

- Actiunile marilor companii europene au incheiat tranzactiile de luni in declin cu peste 7%, la cel mai scazut nivel din ultimele opt luni, si au intrat in asa-numita piata ”bear”, in conditiile in care prabusirea preturilor petrolului, cu circa 30%, a amplificat ingrijorarile legate de declansarea…

- Antisemitismul a luat amploare in Marea Britanie, inregistrand anul trecut un nivel record, pe fondul acuzatiilor conform carora Partidul Laburist nu a reusit sa combata eficient acest fenomen prezent in randurile membrilor sai, indica un raport publicat joi de Community Security Trust (CST), organism…

- Indicii bursieri americani au atins noi niveluri record luni pe fondul optimismului ca semnarea acordului comercial parțial dintre Statele Unite și China este iminenta și in așteptarea startului sezonului de raportare a rezultatelor financiare, transmite Reuters, conform Mediafax.Titlurile…

- Indicii bursieri din Statele Unite si Europa au inregistrat joi, in prima zi de tranzactionare din 2020, noi maxime record, sustinuti fiind de atenuarea tensiunilor comerciale si de imbunatatirea perspectivelor economiei mondiale, transmite Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Sprijin fragil…