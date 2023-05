Dolarul a evoluat slab, luni, faţă de majoritatea monedelor importante; lira sterlină a atins cel mai ridicat nivel din ultimul an Indicele dolarului, care masoara evolutia monedei americane fata de sase valute importante, a scazut cu 0,1%, la 101,21, totusi mai bine decat cel mai redus nivel din ultimul an, de 100,78k, atins luna trecuta. Fed a marit saptamana trecuta dobanda de politica monetara cu 0,25 puncte procentuale, dar s-a exprimat cu mai multa precautie fata de alte banci centrale, renuntand la afirmaia ca este nevoie de oi majorari. ”Toata lumea urmareste activitatile economice si datele, pentru a vedea daca indica o recesiune in SUA, fie in al doilea semestru, fie in ultimul trimestru al anului. Dar apoi vin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

