- Protecția copilului, sistemul de adopție și, in general, domeniul social necesita efort, daruire totala și pricepere. Doar oamenii cu suflet mare se pot dedica total celor din jur, spune ministrul Familiei, Gabriela Firea.

- Nimeni nu se naște cu abilitați de gestionare a banilor. Toata viata noastra de adult este o continua descoperire si invatare in a manui cat mai eficient și gratios veniturile personale sau pe cele ale familiei. Oricum, puțini dintre noi stiu exact cum.Ziare.com iti explica in cadrul rubricii…

- Un prieten al familiei campionului olimpic de dans pe gheața, care de pe 10 ianuarie se afla in Kommunarka, a spus ca starea sa "se stabilizeaza cite puțin", relateaza rbc. {{664484}}In starea de sanatate a campionului olimpic-2006 la dans pe gheața, Roman Kostomarov, care se afla in spital, se observa…

- Gabriel Oprea a fost achitat in dosarul morții polițistului Bogdan Gigina. Fostul ministru nu trebuie sa plateasca nici daune familiei acestuia. Sentința nu este insa definitiva. Oamenii legii au stabilit in schimb ca vinovatul pentru tragedia petrecuta in anul 2015 este Petre Mazilu, care a și primit…

- Multe mașini iși incep viața intr-o țara anume pentru ca mai apoi sa se mute in alta la un moment dat in ciclul lor de viața. Acest lucru este valabil mai ales cand vorbim despre mașinile din Europa de Vest, care ajung ulterior sa reprezinte o mare parte a pieței de vehicule second-hand din Europa de…

- Bruce Willis a fost diagnosticat cu dementa. Crunta veste a venit la un an dupa ce s a retras din actorie pentru ca sufera de afazie.Familia lui Bruce Willis a anuntat ca starea starului de la Hollywood s a deteriorat. "Familia noastra a vrut sa inceapa prin a si exprima recunostinta pentru sustinerea,…

- Atacul a avut loc miercuri, 15 februarie, la Cielo Vista Mall din El Paso, oraș din statul american Texas, relateaza CNN și agenția Reuters , citata de Agerpres . Doi barbați au fost arestați și nu mai exista nicio amenințare pentru public, a anunțat șeful interimar al poliției din El Paso, Peter Pacillas,…

- In urma controlului pe care l-au facut la mina Jilț, unde un camion cu muncitori s-a rasturnat, provocand moartea a trei oameni și ranirea altor 13, inspectorii de la ITM au descoperit mai multe nereguli. In ultimii șapte ani, societatea a fost controlata de aproape 160 de ori, iar ITM știa ca muncitorii…